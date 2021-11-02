Презервативы победили в рейтинге популярных видов контрацепции

Более половины россиян для контрацепции пользуются презервативами, об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Исследование «Россия в постели» подготовил и опубликовал IT-специалист и бывший маркетолог Александр Гончаров. Он задал вопросы на тему секса 40 тысячам россиян.

Согласно данным опроса, 54% респондентов предохраняются презервативами. Еще 25% считают способом контрацепции прерванный половой акт.

Только 11% участников опроса пользуются гормональными методами контрацепции, еще 10% ответили, что используют другие способы.