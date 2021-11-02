Выборы мэра Омска перенесли

Выборы мэра в Омске состоятся в декабре, а не в ноябре из-за «коронавирусных» ограничений для получения необходимых документов в срок.

Депутаты горсовета должны будут выбрать главу города из отобранных конкурсной комиссией претендентов. Планировалось, что это произойдет 17 ноября.

«Срок приема документов от кандидатов продлен до 6 декабря. Решение принято из-за того, что справка о судимости, необходимая для подачи документов на участие в выборах, предоставляется в течение 30 календарных дней», — сообщил ТАСС представитель Горсовета.

Оксана Фадина сложила полномочия мэра Омска в сентябре после выборов в Госдуму. До избрания нового главы города врио мэра будет первый заместитель Фадиной Евгений Фомин.