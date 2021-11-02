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Сеть притонов накрыли в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томичка с четырьмя знакомыми организовала в городе шесть притонов, которые работали под прикрытием массажных салонов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, 28-летняя томичка вместе со своими знакомыми в течение пяти лет организовывала занятия проституцией в шести квартирах, притоны работали под видом массажных салонов.

«Злоумышленники привлекли 10 девушек для предоставления клиентам сексуальных услуг и выплачивали им 40% от прибыли. Фигуранты разработали для "жриц любви" нормы и правила поведения, а также санкции в виде денежных штрафов за их нарушение», — говорится в сообщении.

В притонах и дома у фигурантов дела изъяли технику, банковские карты, документы, эротическое белье и аксессуары, медицинские препараты и средства для контрацепции, тесты для определения ВИЧ и беременности, а также 400 тысяч рублей, добытые преступным путем.

В ближайшее время фигуранты дела предстанут перед судом, каждому грозит до пяти лет колонии.

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