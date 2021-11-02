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Один из обварившихся кипятком в новосибирском лицее №12 умер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LahmatTea / CC BY-SA 3.0

Три человека в понедельник провалились в яму с кипятком на территории новосибирского лицея №12. Во вторник стало известно о смерти одного из пострадавших, СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело.

В понедельник слесарь лицея №12 и двое специалистов СГК осматривали коммуникации лицея для устранения утечки в подвале. В подвале здания из-за обрушения бетонной плиты они провалились в яму с горячим кипятком. Мужчины получили ожоги.

«Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где сегодня один из них скончался», — сообщило следствие. Речь идет о специалисте СГК.

Назначены экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства ЧП. Возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до пяти лет колонии.

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ЧП #Происшествия
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