Один из обварившихся кипятком в новосибирском лицее №12 умер

Три человека в понедельник провалились в яму с кипятком на
территории новосибирского лицея №12. Во вторник стало известно о смерти одного
из пострадавших, СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело.
В понедельник слесарь лицея №12 и двое специалистов СГК осматривали
коммуникации лицея для устранения утечки в подвале. В подвале здания из-за
обрушения бетонной плиты они провалились в яму с горячим кипятком. Мужчины получили
ожоги.
«Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где
сегодня один из них скончался», — сообщило следствие. Речь идет о специалисте
СГК.
Назначены экспертизы, устанавливаются причины и
обстоятельства ЧП. Возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по
неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до пяти лет
колонии.