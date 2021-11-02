Представлен будущий интерьер нового ЛДС в Новосибирске

Дизайн внутренних помещений новой ледовой арены в Новосибирске уже утвержден, правительство региона опубликовало проект интерьера во вторник.

По информации пресс-службы правительства региона, стилистику и цветовые решения интерьера разрабатывали совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований.

При внутренней отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы, отвечающие всем современным требованиям к безопасности пребывания спортсменов и посетителей.

Также в дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса – по всему зданию арены предполагаются указатели.

Строительство ЛДС должны завершить до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с декабря 2022 года по январь 2023 года. Новая ледовая арена будет представлять из себя шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Трибуны будут вмещать 10,5 тысячи зрителей.