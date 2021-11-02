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Зеленский назвал Крым «экобомбой в центре Европы»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский Крым и неподконтрольную Киеву Донбасс «двумя экологическими бомбами в центре Европы».

Зеленский обвинил международное сообщество в невыполнении гарантий обязанностей, которые были даны Украине. «Планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса», — приводит ТАСС заявление, сделанное им на на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса — затопление шахт, эрозия почв и нехватка питьевой воды», — сказал украинский президент. «И это общая угроза для всего мира», — добавил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал территориальными притязаниями к России заявления Зеленского о намерении «вернуть» Крым. Представитель Кремля подчеркнул, что такие слова «могут иметь негативные последствия».

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Политика #Мир #Говорят о России
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