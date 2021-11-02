Штраф за парковку на газоне и тротуаре прописали в новом КоАП

Штраф за парковку на газоне или тротуаре, а также за мойку автомобиля в неположенном месте в проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях составляет до 3 тысяч рублей, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Отдельные эгоистичные привычки российских автомобилистов проект нового КоАП предлагает сделать наказуемыми. Речь идет, в частности, о парковке на газонах, тротуарах, детских или спортивных площадках, а также о мытье машин в неустановленных для этого местах, на территориях общего пользования», — цитирует ТАСС Рукавишникову.

«Нарушение установленных требований в области благоустройства территории, совершенное с использованием транспортных средств, в том числе оставление (размещение), мойка транспортных средств в нарушение указанных требований», повлечет предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Как пояснила Рукавишникова, законопроект вводит саму возможность наложения подобных штрафов, а их администрирование ляжет на плечи муниципалитетов. Если муниципалитет прописал в правилах, что мыть машины во дворах и парках, на берегах водоемов нельзя, так как грязная вода стекает в водоем или на общественное пространство, то санкции, предусмотренные кодексом, смогут применяться.

«Что касается борьбы с парковкой на газонах, то в этом вопросе муниципалитетам предстоит четко прописать в своих правилах благоустройства, что именно в данном муниципальном образовании считается газоном. В крупных городах, наверное, это будет любой островок растительности вне зависимости от того, возделывается он или нет. А в сельской местности, возможно, к газонам отнесут только огороженные бордюрами территории, растительность на которых посажена человеком», — предположила сенатор.