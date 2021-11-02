Wink представил премьеры ноября

Эксклюзивные премьеры состоятся на видеосервисе Wink в ноябре. Среди них фантастический сериал «Страна чудес» и третья часть фильма «Бендер» с Сергеем Безруковым.

Откроет череду новинок отечественная комедия «Идеальная жена» 4 ноября. По сюжету жена находит в кармане пиджака мужа подозрительное письмо. Женщине нужно определиться, кто она: идеальная жена — та, что не заглядывает в карманы, или та, что, заглянув в них, не задает вопросов.

Фильм «Бендер. Последняя афера» выйдет в Wink 5 ноября. Эта картина — третий пазл в приквеле истории о великом комбинаторе. В этой части Ибрагим Бендер (Сергей Безруков) и Ося Задунайский (Арам Вардеванян) все еще не теряют надежды найти драгоценности графа Румянцева, но теперь им мешает не только российская полиция, но и турецкая.

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Фантастический сериал «Страна чудес» стартует эксклюзивно в видеосервисе Wink 8 ноября. Главный герой Джереми устраивается барменом в парижский клуб с многообещающим названием Wonderland и полувековой историей. Фотография неизвестной девушки на стене клуба становится для него дверью, через которую он попадает из 2020 года в 1960-й, когда клуб только появился. Молодой человек знакомится с героиней фото Алисой (Ольга Куриленко) и осознает, что ему предстоит изменить будущее.

Триллер «Чужая земля» (премьера — 19 ноября) ответит на вопрос, сможет ли Земля, после экологической катастрофы оказавшаяся людям чужой, снова стать колыбелью цивилизации. Спасаясь на другой планете, люди смогли выжить, но не могут дать жизнь новому поколению. Спустя время трое ученых отправляются на Землю, чтобы изучить изменения природы, но корабль терпит крушение.

Также в ноябре в подписке видеосервиса появится ряд больших новинок кинопроката последних месяцев, среди которых, например, «Круэлла» и «После. Глава 3».