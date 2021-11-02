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Представитель ВОЗ оценила эффективность нерабочих дней

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © Sibnet.ru

Эффективность нерабочих дней, которые были введены из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, будет зависеть от отношения населения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

В ВОЗ понимают, что более чем 1 тыс. человек ежедневно умирают в России из-за последствий COVID-19. «Это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев заражения», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, аналогичная ситуация с ростом случаев заболевания коронавирусом наблюдается во многих странах Европы. «Рост идет на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности идет тем же трендом, что и повышение случаев», — отметила представитель ВОЗ.

Президент Владимир Путин 20 октября объявил о введении нерабочих дней на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом и рекордной суточной смертности. Глава государства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

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