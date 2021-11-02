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ВМС США раскрыли загадку столкновения атомной субмарины под водой

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой, сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе», — цитирует ТАСС Симс.

Во время столкновения субмарина повредила балластные цистерны, удар пришелся по носовой части подлодки. Ядерная силовая установка и ее элементы не были повреждены. В результате инцидента USS Connecticut была вынуждена отправиться в порт острова Гуам (США), где сейчас и находится.

По данным китайских аналитиков, место аварии находилось к востоку от Парасельских островов (островов Сиша). Субмарина, полагают аналитики, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.

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Оборона #Армия #Оружие
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