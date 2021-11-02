Кэти Перри переоделась в вакцину для фотосессии

Певица Кэти Перри привлекла внимание поклонников фотосессией, для которой нарядилась в костюм вакцины. Фото знаменитость опубликовала в Instagram.

«Оставайтесь в безопасности, ребята», — написала Кэти Перри под постом в Instagram. Певица надела на себя костюм шприца с вакциной против Covid-19.

Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса и посол доброй воли ООН. Перри обладает многочисленными награди, в том числе она была 13 раз номинирована на премию «Грэмми». В 2012 году музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года.