Установлен автор объявления о продаже ребенка в Кузбассе

Объявление о продаже девятилетнего «очень вредного» ребенка в Новокузнецке привлекло внимание полиции и уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе — оказалось, что так решил пошутить 12-летний мальчик.

«Очень вредный ребенок, ничего не делает, матерится, не знает программу за первый класс, переводит продукты, ябеда», — гласило объявление, размещенное на сайте Avito. Его автор отдавал ребенка бесплатно.

Детский омбудсмен в Кузбассе Валентина Богатенко потребовала проверить автора объявления. По ее словам, прокуратура и органы опеки должны «дать свою оценку подобным явлениям, чтобы она стала наукой для возможных последователей».

Полицейские провели проверку и установили автора, сообщила пресс-служба ведомства. Им оказался 12-летний школьник. Он пояснил, что специально создал аккаунт на сайте, разместил информацию со своего телефона и таким образом хотел припугнуть девятилетнюю сестру, которая его не слушалась. В настоящее время объявление удалено.

Сотрудники полиции провели с родителями несовершеннолетнего и самим школьником профилактическую беседу.