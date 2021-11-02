НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Установлен автор объявления о продаже ребенка в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
345 2
Фото: © Sibnet.ru

Объявление о продаже девятилетнего «очень вредного» ребенка в Новокузнецке привлекло внимание полиции и уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе — оказалось, что так решил пошутить 12-летний мальчик.

«Очень вредный ребенок, ничего не делает, матерится, не знает программу за первый класс, переводит продукты, ябеда», — гласило объявление, размещенное на сайте Avito. Его автор отдавал ребенка бесплатно.

Детский омбудсмен в Кузбассе Валентина Богатенко потребовала проверить автора объявления. По ее словам, прокуратура и органы опеки должны «дать свою оценку подобным явлениям, чтобы она стала наукой для возможных последователей».

Полицейские провели проверку и установили автора, сообщила пресс-служба ведомства. Им оказался 12-летний школьник. Он пояснил, что специально создал аккаунт на сайте, разместил информацию со своего телефона и таким образом хотел припугнуть девятилетнюю сестру, которая его не слушалась. В настоящее время объявление удалено.

Сотрудники полиции провели с родителями несовершеннолетнего и самим школьником профилактическую беседу.

Еще по теме
Следователи назвали шокирующую причину убийства сестер в Кызыле
Скандальная охота москвички на алтайского козерога оказалась законной
Рабовладелица из Кузбасса отсудила у государства крупную сумму
Объявлено наказание для руководства и пожарных по делу «Зимней вишни»
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Представлен будущий интерьер нового ЛДС в Новосибирске
Установлен автор объявления о продаже ребенка в Кузбассе
Слухи об отставке Усса распространились в кулуарах Кремля
Сильное похолодание пообещали сибирским регионам
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Вышла игра Age of Empires 4
Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы
НАТО утвердило план войны с Россией
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин одной фразой обрушил цены на газ
Представитель ВОЗ оценила эффективность нерабочих дней
Штраф за парковку на газоне и тротуаре прописали в новом КоАП
Минтранс заявил о критическом состоянии общественного транспорта
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Сановники отдыхать изволят... формально работают с документами. Но все же вокруг всё понимают... ☺️🌴

all busy

"По его словам, в России такие отходы хранить безопасно, окружающей среде не наносится урон. " А французы...

-Керя-

А кто заставляет повышать цены на электроэнергию ? Госдеп что ли...

Uynachalnica

"Чубайс призвал превратить Россию в великую водородную державу" - было тут на сибнете, а до этого рыжий...
Sibnet.Ru