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Слухи об отставке Усса распространились в кулуарах Кремля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Красноярского края

Президент России Владимир Путин может досрочно отправить в отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, такие слухи слышали источники в кулуарах Кремля.

Обсуждение в Кремле отставки Усса, подтвердил «Ведомостям» собеседник в администрации президента (АП) и источник, близкий к АП. Слышал о возможной отставке Усса и собеседник, близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе, но замена губернатору пока не представлена, уточнил он.

Полномочия Усса истекают в 2023 году, но не исключено, что он может уйти со своего поста или этой осенью, или следующей весной, говорит собеседник в АП. Такое решение может быть принято из-за того, что в крае одни из самых низких показателей доверия к губернатору и другие индикаторы, за которыми следит Кремль, отмечает источник.

Усс опытный местный политик. С 1998 по 2017 года был бессменным председателем красноярского заксобрания. он был назначен врио губернатора в 2017 году, и под его началом в регионе была проведена президентская кампания 2018 году, после чего на губернаторские выборы пошел он сам. Год назад РБК сообщал, что Красноярский край входит в пятерку аутсайдеров по уровню доверия к губернатору. По словам близкого к АП собеседника «Ведомостей», у Усса все еще один из самых низких рейтингов среди глав регионов.

Как только Усс четыре года назад начал исполнять обязанности губернатора, ему стали предрекать отставку, говорит депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. По его словам, сейчас по социальным показателям и итогам выборов в Госдуму «объективных оснований для отставки нет»: «Надеюсь, он доработает и этот срок и пойдет на следующий».

Президент Владимир Путин в октябре начал досрочную ротацию глав регионов. В отсатвку отправились главы Тамбовской области, Владимирской области

В плановом порядке в сентябре 2022 года пройдут прямые выборы глав 11 регионов: Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской областей, Бурятии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл. По словам собеседника в АП, на переизбрание пойдут главы Калининградской, Новгородской, Свердловской областей, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл.

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