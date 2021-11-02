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Актер Крис Пратт станет ленивым котом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © prattprattpratt, instagram.com/prattprattpratt

Актер Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в новом полнометражном мультфильме, который создаст компания Alcon Entertainment.

По информации The Hollywood Reporter, работать над анимационным фильмом будут основатели студии Alcon Entertainment Эндрю Косов и Бродерик Джонсон. Сценарий подготовит номинант на премию «Оскар» Дэвид Рейнольдс, участвовавший в создании сценария для мультфильма «В поисках Немо».

Для озвучки главного героя выбрали Криса Пратта. Сам актер также подтвердил свое участие в проекте, разместив в Instagram фотографию кота Гарфилда с подписью: «Что же, этот понедельник не отстой».

Комикс о ленивом коте, обожающем лазанью, начал издаваться с 1978 года. Впервые комикс экранизировали в 2004 году, тогда Гарфилда озвучил Билл Мюррей. Через два года вышел сиквел «Гарфилд-2».

Крис Пратт наиболее известен зрителям по фильмам «Стражи галактики» Вселенной Marvel, где актер сыграл Звездного Лорда, и по фантастической драме «Пассажиры», где Пратт снялся вместе с Дженнифер Лоуренс.

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