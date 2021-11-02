Сильное похолодание пообещали сибирским регионам

Похолодание начнется на Урале и в Западной Сибири со вторника, ночные морозы будут достигать минус 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник холод обрушивается на Урал и приходит в Западную Сибирь. Там температуры будут примерно на 4-6 градусов ниже нормы. Будет очень интересная динамика этого процесса», — сказал ТАСС синоптик.

По его словам, холодно будет в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, ночные температуры будут достигать 20 градусов мороза. Предполагается, что холодными будут и среда, и четверг.