Сгорело популярное кафе «Печки-лавочки» в Сростках

Деревянное здание кафе «Печки-лавочки» в селе Сростки в Алтайском крае сгорело, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В Бийском районе в селе Сростки по улице Чуйский тракт произошло возгорание в придорожном кафе. Здание деревянное одноэтажное», — говорится в сообщении.

На месте работают пять единиц техники. Люди из здания вышли.

В соцсетях бийчане пишут, что им очень жалко кафе. «Там был наш любимый телевизор на него люди собирали всем селом», — написал один из пользователей.

Село Сростки — родина писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Здесь ежегодно проводят фестиваль «Шукшинские чтения».