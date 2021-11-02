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Сгорело популярное кафе «Печки-лавочки» в Сростках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/biysk.22

Деревянное здание кафе «Печки-лавочки» в селе Сростки в Алтайском крае сгорело, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В Бийском районе в селе Сростки по улице Чуйский тракт произошло возгорание в придорожном кафе. Здание деревянное одноэтажное», — говорится в сообщении.

На месте работают пять единиц техники. Люди из здания вышли.

В соцсетях бийчане пишут, что им очень жалко кафе. «Там был наш любимый телевизор на него люди собирали всем селом», — написал один из пользователей.

Село Сростки — родина писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Здесь ежегодно проводят фестиваль «Шукшинские чтения».


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Алтайский край #Происшествия
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