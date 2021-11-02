Банк России пригрозил ужесточением денежной политики

Банк России может существенно ужесточить денежно-кредитные условия, если рынок слабо отреагирует на состоявшееся накануне решение по повышению ключевой ставки, говорится в докладе ЦБ.

«Реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, и для возвращения инфляции к цели может потребоваться более существенное ужесточение денежно-кредитных условий», — приводит «Российская газета» доклад регулятора.

По мнению ЦБ, в сложившихся условиях наиболее существенным проинфляционным риском является риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.

Центробанк 22 октября повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки подряд на фоне непрекращающегося роста инфляции. Регулятор также допустил возможность новых повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.