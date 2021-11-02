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Дава устроил флешмоб ради свидания с Мари Краймбрери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Блогер Дава спел вместе с Мари Краймбрери в шоу «Дуэты» на канале «Россия», после этого он написал в Instagram, что влюбился и попросил подписчиков отметить певицу в комментариях, чтобы она заметила пост и согласилась пойти с ним на свидание.

Дава и Краймбрери спели в шоу «Дуэты» хит «Amore». Увидев друг друга, исполнители были в восторге, начали делать друг другу комплименты, обниматься и танцевать.

После выпуска в Instagram появилась публикация, где он публично приглашает Краймбрери на свидание. Певица отреагировала спустя три часа и тоже выложила пост. Она спросила у подписчиков, стоит ли ей встретиться с Давой.

Блогер из Новосибирска оказался настойчив и тут де прокомментировал пост. «Ответ "нет" не принимается! И я не ДАВлю», — написал он.

Подписчики разделились во мнении. Одни умоляли Краймбрери не соглашаться на свидание с Давой, другие сочли их прекрасной парой и посоветовали начать встречаться.

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