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Минтранс заявил о критическом состоянии общественного транспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло «критического состояния» из-за длительного недоинвестирования, заявило Министерство транспорта.

«Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автомобильного транспорта», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, разработанного Минтрансом РФ.

Проект постановления правительства подготовлен для реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского электрического транспорта, и обеспечение финансирования таких проектов.

Регионам до 2023 года выделят инфраструктурных бюджетных кредитов на 500 миллиард рублей, часть из которых направлена на обновление общественного транспорта и модернизацию его инфраструктуры. «Вместе с тем потребность регионов существенно превысила размер предусмотренных выше ассигнований», — подчеркнули в министерстве.

Согласно Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагается увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, при этом популярность поездок на личном автомобиле должна сократиться.

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Экономика #Транспорт и дороги
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