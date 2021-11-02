Curiosity нашел органику на Марсе

Исследователи заявили о существовании на поверхности Марса крупных запасов органики. К этому выводы они пришли после изучения образцов грунта из так называемых дюн Багнольда, которое провел марсоход Curiosity, сообщает Nature Astronomy.

Первую органику на Марсе Curiosity нашел примерно три года назад в центральной части кратера Гейл. Химическая лаборатория ровера обнаружила в образцах местных пород следы производных бензола, а также соединения серы и множество простых и ароматических углеводородов.

В ходе нового анализа ученые из команды Curiosity под руководством Пола Махаффи обнаружили еще одно крупное «месторождение» органики на Марсе. На этот раз образцы были из другой области Марса – так называемых дюн Багнольда, приводит ТАСС выдержки из материала.

Эта область кратера Гейл заинтересовала ученых тем, что здесь ровер обнаружил залежи пород, сформировавшихся в горячих источниках. В них некогда могла существовать жизнь. Поэтому Curiosity останавливался на разных участках дюн Багнольда, собрал образцы почвы и пород и поместил их в специальное хранилище лаборатории SAM для дальнейшего изучения.