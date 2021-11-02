Жители Алтая решат судьбу горного козерога

Власти опросят жителей Республики Алтай о необходимости введении моратория на добычу горного козерога в регионе, численность этих животных сокращается, сообщает правительство региона.

Фото- и видеоматериалы с убитым животным и процессом охоты на своей странице в Instagram разместила Татьяна Баулина – «заядлый охотник» из Москвы. Публикация вызвала волну негодования, гнева и даже ненависти со стороны жителей Республики Алтай. Общественники начали сбор подписей за внесение козерога в Красную книгу РФ. Полиция выяснила, что охота проводилась законно.

Если в 2015 году, по данным проводимых учетов, численность козерога составляла 8462 особи, то к 2021 году она снизилась до 3761. Наибольшее снижение численности зафиксировано в 2016-17 годах, среди причин специалисты комитета указывают не только незаконный промысел, но и климатический фактор: холодный зимний период с большим количеством осадков. В этом году охотники выдано разрешение на добычу 133 козерогов.

Директор национального парка «Сайлюгемский» Денис Маликов отметил, что из-за вымирания горного козерога надо ввести мораторий на добычу животного на территории Республики Алтай.

Хорохордин поручил профильному комитету и главам муниципальных образований в ближайший месяц провести опросы жителей Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Коксинского и Онгудайского районов, чтобы узнать мнение жителей о возможном введении моратория на охоту или внесении козерога в Красную книгу.



«Считаю правильным ввести ограничения, чтобы увеличить численность козерога, восстановив ее до уровня 2015-16 годов. Но при принятии решений мы должны, прежде всего, опираться на мнение наших жителей, для части которых охота — образ жизни, а добыча способна прокормить семью. Прошу в срок до 1 декабря провести такие опросы с привлечением глав районов, глав сельских поселений, старост сел и депутатов муниципального уровня. На основе результатов опроса жителей мы будем принимать те или иные решения», — сказал Хорохордин.