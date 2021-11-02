Путин одной фразой обрушил цены на газ

Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе, пишет немецкая газета Welt.

Цены на газ в Европе резко подскочили в последние месяцы. Эксперты считают, что подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии.

Российский лидер поручил «Газпрому» повысить заполняемость европейских подземных газохранилищ. «Это замечание Владимира Путина тут же заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — говорится в статье.

После слов Путина фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Но рынки отреагировали мгновенно», — отмечает издание.