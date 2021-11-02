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СК проверит смерть школьника на уроке в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подросток внезапно потерял сознание на уроке в красноярской школе и умер, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, в пятницу 14-летний подросток на уроке в школе Красноярска, потерял сознание. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика в больницу, но спасти его не удалось.

По данному факту следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка.

Будет проведено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Красноярск #Происшествия
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