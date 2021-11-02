СК проверит смерть школьника на уроке в Красноярске

Подросток внезапно потерял сознание на уроке в красноярской школе и умер, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, в пятницу 14-летний подросток на уроке в школе Красноярска, потерял сознание. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика в больницу, но спасти его не удалось.

По данному факту следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка.

Будет проведено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.