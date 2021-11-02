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Следователи назвали шокирующую причину убийства сестер в Кызыле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд арестовал 23-летнего мужчину по обвинению в убийстве сестер девяти и 14 лет, он выбросил их из окна из-за шума, сообщает СУ СК РФ по Туве.

Тела девочек девяти и 14 лет нашли утром в воскресенье возле дома на улице Лопсанчапа в Кызыле. Девятилетняя девочка умерла на месте, а 14-летняя – позднее в больнице.

Правоохранительные органы задержали 23-летнего уроженца Тес-Хемского района, который снимал комнату у матери девочек. Мать погибших была ранее судима, она забрала девочек у приемной семьи к себе без оформления документов.

По версии следствия, в субботу мужчина вернулся домой около 22.00. Он несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого, около 02.00-03.00 мужчина вытолкнул одну, а затем и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу.

Суд по ходатайству следователя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней). Статья предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы.

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Республика Тува #ЧП #Криминал
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