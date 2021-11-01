Путин назвал два способа посмотреть на корабль США

Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря американского ракетного эсминца USS Porter.

«Как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал Путин, комментируя необходимость совершенствовать оборонные системы.

Путин отметил, что ведущие государства сейчас разрабатывают наступательные системы с высокими скоростными характеристиками. Усиления защиты требует общая военно-политическая обстановка, включая активность сил НАТО у границ России.

Ранее американское командование объявило о начале операции в Средиземном и Черном морях. Сейчас в Черное море направляется флагманский командный корабль Mount Whitney, следует из данных Шестого флота американских Военно-морских сил.