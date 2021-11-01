Oxxxymiron выпустил сольный трек после четырехлетнего перерыва

Oxxxymiron неожиданно для фанатов опубликовал на YouTube клип на новый трек «Кто убил Марка». Это его первая сольная работа за последние четыре года.

10-минутный клип состоит из множества архивных кадров и видеофрагментов. В нем Oxxxymiron избавляется от одного из самых неприятных воспоминаний и впервые открыто обсуждает то, о чем молчал 10 лет.

Сингл «Кто убил Марка?» отсылает к главному герою второго (и на данный момент последнего) альбома рэпера «Горгород», вышедшего в 2015 году. Также рэпер намекнул на выход нового альбома.

Клип «Кто убил Марка?» опубликован на YouTube-канале Oxxxymiron, в тексте трека содержится нецензурная лексика. На момент публикации новости видео закрепилось на первом месте вкладки «В тренде» среди музыкальных роликов видеосервиса.