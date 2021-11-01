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Oxxxymiron выпустил сольный трек после четырехлетнего перерыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Oxxxymiron неожиданно для фанатов опубликовал на YouTube клип на новый трек «Кто убил Марка». Это его первая сольная работа за последние четыре года.

10-минутный клип состоит из множества архивных кадров и видеофрагментов. В нем Oxxxymiron избавляется от одного из самых неприятных воспоминаний и впервые открыто обсуждает то, о чем молчал 10 лет.

Сингл «Кто убил Марка?» отсылает к главному герою второго (и на данный момент последнего) альбома рэпера «Горгород», вышедшего в 2015 году. Также рэпер намекнул на выход нового альбома.

Клип «Кто убил Марка?» опубликован на YouTube-канале Oxxxymiron, в тексте трека содержится нецензурная лексика. На момент публикации новости видео закрепилось на первом месте вкладки «В тренде» среди музыкальных роликов видеосервиса. 

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