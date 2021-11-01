Путин пообещал поддерживать стратегический паритет

Россия будет реагировать на попытки сломать стратегический военный паритет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет», — отметил глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Путин отметил, что на совещании будут рассмотрены в опросы, связанные с укреплением воздушно-космических сил. По его словам, поддержание стратегического паритета напрямую зависит от их боеготовности и технической оснащенности.

Российский лидер также подчеркнул, что запланированное размещение новейших американских ракет в Европе представляет непосредственную угрозу для России.