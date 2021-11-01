Военные США заказали мощное лазерное оружие

Пентагон подписал контракт на разработку мощного лазерного оружия мощностью 300 кВт. Система под названием Distributed Gain High Energy Laser Weapon System станет самой смертоносной в мире.

Разработчики отмечают, что технология представляет собой прорыв в области противовоздушной и противоракетной обороны, который необходим для поддержки усилий армии по модернизации и устранения угроз следующего поколения.

Подчеркивается, что лазерное оружие подобной мощности потенциально способно сбивать ракеты, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и даже самолеты. При этом система будет обладать компактными размерами.

Созданием лазерного оружия нового поколения займется группа компаний General Atomics Electromagnetic Systems и специалисты компании Boeing.