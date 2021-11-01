Выдачу охотничьего билета ужесточат

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, ужесточающий правила выдачи охотничьих билетов. Теперь для получения документа потребуется сдавать экзамен.

Законопроектом предлагается сделать обязательным для граждан, которые впервые претендуют на получение охотничьего билета, прохождение обучения требованиям охотминимума и проверки на его знание, сообщается на сайте Госдумы.



Кроме этого, гражданам нужно будет предоставить выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием

Сейчас россияне, получающие охотничий билет, обязаны под роспись ознакомиться с требованиями охотминимума. Как отмечают авторы инициативы, это не гарантирует приобретение минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков.

Отмечается, что новые правила будут способствовать соблюдению гражданином установленных требований при осуществлении охоты, позволят уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте, сократят ущерб, наносимый охотничьим ресурсам и среде их обитания.

Требования охотминимума включают в себя требования правил охоты, техники безопасности и основы биологии диких животных. Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».