«Дюну» Вильнева предложили выдвинуть на «Оскар» в 14 номинациях

Компания Warner Bros. предложила Американской киноакадемии рассмотреть «Дюну» для выдвижения на получение премии «Оскар» в 14 номинациях.

Картину предлагают рассмотреть в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» (Тимоти Шаламе), «Лучшая женская роль второго плана» (Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Рэмплинг), «Лучшая мужская роль второго плана» (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем).

Также Warner Bros. предлагает номинировать картину Вильнева в категориях «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж», «Лучший художник-постановщик», «Лучший грим и прически», «Лучший звук», «Лучшие костюмы», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший саундтрек».

По правилам «Оскара», компании сами предлагают фильмы для номинации на премию. Затем члены Американской киноакадемии формируют лонг и шорт-листы. Американская академия кинематографических искусств и наук еще не утвердила длинный список фильмов, претендующих на «Оскар».