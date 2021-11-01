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«Дюну» Вильнева предложили выдвинуть на «Оскар» в 14 номинациях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Компания Warner Bros. предложила Американской киноакадемии рассмотреть «Дюну» для выдвижения на получение премии «Оскар» в 14 номинациях.

Картину предлагают рассмотреть в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» (Тимоти Шаламе), «Лучшая женская роль второго плана» (Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Рэмплинг), «Лучшая мужская роль второго плана» (Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем).

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Также Warner Bros. предлагает номинировать картину Вильнева в категориях «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж», «Лучший художник-постановщик», «Лучший грим и прически», «Лучший звук», «Лучшие костюмы», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший саундтрек».

По правилам «Оскара», компании сами предлагают фильмы для номинации на премию. Затем члены Американской киноакадемии формируют лонг и шорт-листы. Американская академия кинематографических искусств и наук еще не утвердила длинный список фильмов, претендующих на «Оскар».

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