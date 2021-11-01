Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово «вакцина» в качестве слова 2021 года, говорится в сообщении британского словаря.

Отмечается, что до этого года слово «вакцина» было довольно редким в корпусе Оксфордского словаря. При этом к сентябрю 2021 года оно встречалось в 72 раза чаще, чем в то же время в 2020 году, показали исследования.

В прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово в качестве победителя. Лидирующим по частоте употребления стало слово «коронавирус», а также сопутствующие пандемии термины — локдаун, социальное дистанцирование и аббревиатура WFH (работа из дома).

Ранее «Яндекс» представил три слова 2020 года. По версии поисковых запросов компании, главными словами россиян стали «карантин», «пропуск» и «Конституция» — они встречались в запросах минимум в три раза чаще, чем в предыдущем году.