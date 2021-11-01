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Карпин выбрал игроков для ноябрьских матчей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии — список опубликован на сайте и в соцсетях РФС.

В итоговый состав вошли 29 футболистов. Расширенный список включал 41 игрока. Заявка выглядит так:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»),

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»),

полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»),

нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Матч с командой Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра с хорватами — 14 ноября в Сплите. Сборная России лидирует в отборочной группе H c 19 очками после восьми проведенных матчей.

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