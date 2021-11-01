Климкин призвал Киев не пиариться на беспилотниках

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал украинским властям «перестать пиариться» на использовании турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.

«Мы никогда не получим оружие из многих других стран, если будем пиариться на этом. Оружие должно быть для победы, а не пиара. И глядя на Bayraktar, я не понимаю, что есть технологически такого, чего мы бы не сделали», — цитирует РИА Новости Климкина.

По его словам, на каждое наступательное оружие у противника может иметься ответ. Он также призвал власти наладить выпуск военной техники собственного производства.

«Мы не можем полагаться на советское оружие, но и не можем постоянно покупать его у других. Выживут только те, кто производит свое вооружение. Если мы не будем в это вкладываться, то всегда будем от кого-то зависеть», — добавил Климкин.

Генштаб вооруженных сил Украины на прошлой неделе заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. По утверждению штаба, боевая машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой.