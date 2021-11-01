Вступили в силу новые правила приема безналичных платежей

Торговые сайты-агрегаторы с 1 ноября 2021 года теперь обязаны принимать к оплате карту российской национальной платежной системы «Мир».

Обладатели таких карт в России ранее сталкивались с некоторыми проблемами при их использовании, так как не все агрегаторы и торгово-сервисные предприятия принимали платежи с использованием данной системы.

Кроме этого, все российские банки с 1 ноября будут обязаны обеспечить возможность осуществления перевода денежных средств на карты «Мир» посредством Системы быстрых платежей.

Такие переводы бесплатны в пределах 100 тысяч руб. в месяц, комиссии за переводы на более крупные суммы ограничены 0,5%, но не более 1500 рублей. Идентификатором переводов в СБП выступает номер телефона.

Кроме этого, запущена возможность подключения карт платежной системы «Мир» к сервису Google Pay. До этого доступ к бесконтактным платежам можно было получить через такие приложения, как SberPay, Samsung Pay, Apple Pay и Mir Pay.