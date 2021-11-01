Изменились правила продажи парфюма

Парфюмерные товары в России с 1 ноября 2021 года можно будет продавать только с маркировкой, зарегистрированной в системе «Честный знак».

Чтобы подтвердить легальность продукции, на упаковках парфюма будет размещен специальный QR-код. Его отсутствие будет указывать на контрафактное происхождение парфюмерной продукции.

Маркировка будет содержать зашифрованную информацию о стране-изготовителе, код продукции из товарного классификатора ЕАЭС, а также данные о том, как конкретный товар попал в Россию.

Ранее правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Так, с 1 марта 2019 года специальные метки должны стоять на всех сигаретных пачках. С 1 июля 2019 года такими же метками обзавелись обувные товары.

С 1 декабря 2019 года маркировке подлежат резиновые шины и покрышки, кожаная одежда, вязаные блузки, пальто, плащи и куртки, постельное белье и фотоаппараты.