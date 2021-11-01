Подросток ударил мальчика ножом на Хэллоуин в Красноярске

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Подросток ударил школьником ножом во время ссоры на детской площадке в день Хеллоуина, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По предварительной версии следствия, вечером в воскресенье на детской площадке во дворе одного из домов, расположенных по улице Амурская Красноярска между двумя знакомыми подростками произошел конфликт. 13-летний мальчик нанес 11-летнему мальчику два удара ножом в грудь. Пострадавшего подростка доставили в больницу.
Напавший подросток помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
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