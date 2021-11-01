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Банки законодательно обяжут реагировать на обращения клиентов

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Комитет Госдумы по финансовому рынку разработает законопроект, который обяжет финансовые организации давать содержательные ответы на обращения потребителей, как это закреплено законом в отношении органов власти, сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков

Эксперты считают, что новые нормы будут дисциплинировать банкиров, а финансовый рынок станет более прозрачным для пользователей, но нужно тщательно оценить расходы для кредитных организаций, чтобы они не стали в итоге бременем для их клиентов.

Предложение обязать финансовые организации давать содержательные ответы на обращения потребителей, как это закреплено законом в отношении органов власти, сформулировал Банк России. «Сейчас у клиента нет четкого понимания, что он должен сделать, если у него возникнут проблемы с финансовой организацией», — сказал в интервью «Российской газете» руководитель Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

По его словам, нет закона, который бы обязывал финансовые организации рассматривать такие жалобы по существу, отвечать людям в определенный срок и нести ответственность за отказ от рассмотрения. «Зачастую добросовестные участники рынка и так это делают, но это их добрая воля. А есть и такие, кто вообще не отвечает на жалобы потребителей», — отметил Мамута.

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