НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт раскритиковал новый штраф за опасное вождение

Источник:
Sibnet.ru
543 0
Фото: © ГИБДД Красноярска

Введение нового штрафа за опасное вождение будет запоздалым решением, 3 тысячи рублей не остановят тех, кто привык ездить нагло, такое мнение высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Штраф за опасное вождение появился в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Он составит 3 тысячи рублей. Хамским поведением на дорогах, по словам сенатора Ирины Рукавишниковой, будут считать резкие перестроения сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные обгоны.

«На самом деле, бестолковая это затея. Потому что, во-первых, опасное вождение трудно доказуемо, во-вторых, для тех, кто регулярно совершает такое правонарушение, штраф в 3 тысячи не больно-то пугающий», — цитирует Субботина «Лента.ру».

По его мнению, таких водителей будет сложно поймать на дороге. Но бороться с ними можно и нужно, считает автоэксперт.

«Таких водителей, которые подвергают опасности жизни людей, нужно выводить с дороги. Должна быть фото- и видеофиксация и этим должны активно заниматься экипажи. Полицию нужно на это направлять, а у нас она направлена на одно — зарабатывание себе в карман. Нужно не увеличивать количество инспекторов, а заставить их работать более эффективно», — заявил он.

Тема: Дорожные войны
Эксперт перечислил привлекающие ГИБДД автомобили
Эксперт перечислил главные шаги для снижения смертности на дорогах
Юрист дал совет забывшим права водителям
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Подросток ударил мальчика ножом на Хэллоуин в Красноярске
Республика Алтай последней в Сибири вводит QR-коды
Сильный снег пообещали Хакасии
Скандальная охота москвички на алтайского козерога оказалась законной
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Windows 11 получит новый антивирус
Вышла игра Age of Empires 4
Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал поддерживать стратегический паритет
Россия разорвала отношения с НАТО
Зимбабве станет космическим союзником России
Выдачу охотничьего билета ужесточат
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

лачинов

А население Томской и соседних областей спрашивать не надо? У нас и так онкология популярней вашего коронавируса.

Nik3316

США решило идти по шагам айфонов? технические отличия минимальны, но поколение следующее))

jeryakob

А складировать то такое богатство в кремле будут, на рублевке или дворце путина? Лично я бы остерегся...

fireworker

"Россия согласилась" как только Путин стал президентом, в 2000 году. И законы соответствующие переделали...
Sibnet.Ru