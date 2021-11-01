Эксперт раскритиковал новый штраф за опасное вождение

Введение нового штрафа за опасное вождение будет запоздалым решением, 3 тысячи рублей не остановят тех, кто привык ездить нагло, такое мнение высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Штраф за опасное вождение появился в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Он составит 3 тысячи рублей. Хамским поведением на дорогах, по словам сенатора Ирины Рукавишниковой, будут считать резкие перестроения сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные обгоны.

«На самом деле, бестолковая это затея. Потому что, во-первых, опасное вождение трудно доказуемо, во-вторых, для тех, кто регулярно совершает такое правонарушение, штраф в 3 тысячи не больно-то пугающий», — цитирует Субботина «Лента.ру».

По его мнению, таких водителей будет сложно поймать на дороге. Но бороться с ними можно и нужно, считает автоэксперт.

«Таких водителей, которые подвергают опасности жизни людей, нужно выводить с дороги. Должна быть фото- и видеофиксация и этим должны активно заниматься экипажи. Полицию нужно на это направлять, а у нас она направлена на одно — зарабатывание себе в карман. Нужно не увеличивать количество инспекторов, а заставить их работать более эффективно», — заявил он.