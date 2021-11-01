НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия разорвала отношения с НАТО

Источник:
Sibnet.ru
827 2
Фото: © пресс-служба НАТО

Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, приостановив с 1 ноября работу своего представительства при альянсе. Также прекращена работа информбюро НАТО и военной миссии связи в Москве.

Чтобы контактировать с Россией, организации следует теперь обращаться к российскому послу в Бельгии. На сайте МИД отмечается, что «на усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции».

Соответствующее решение стало ответной мерой на отзыв аккредитации у сотрудников постпредства России при альянсе в Брюсселе. Одновременно НАТО сообщило о сокращении миссии РФ с 20 до десяти человек из-за того, что дипломатов заподозрили во враждебной деятельности.

Работа полноценного механизма для контактов России и НАТО была заморожена на неопределенный период еще в 2014 году по инициативе Запада. При этом до этого Москва активно участвовала в диалоге с альянсом.

Так, в 1991 году Россия вошла в Совет североатлантического сотрудничества, через три года присоединилась к программе «Партнерство ради мира». В 1997 году Москва подписала базовый основополагающий акт Россия — НАТО, которой позволил наладить партнерские отношения.

Еще по теме
Путин пообещал поддерживать стратегический паритет
Бастрыкин потребовал геномной регистрации трудовых мигрантов
Путин увидел риски глобальной инфляции
Путину рассказали про финансирующие террористов игры
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подросток ударил мальчика ножом на Хэллоуин в Красноярске
Республика Алтай последней в Сибири вводит QR-коды
Сильный снег пообещали Хакасии
Скандальная охота москвички на алтайского козерога оказалась законной
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Windows 11 получит новый антивирус
Вышла игра Age of Empires 4
Жириновский призвал выгнать три партии из Госдумы
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин пообещал поддерживать стратегический паритет
Россия разорвала отношения с НАТО
Зимбабве станет космическим союзником России
Выдачу охотничьего билета ужесточат
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
37
Зеленский задумался над идеей о запрете гастролей россиян
36
Россия согласилась принять иностранные ядерные отходы
28
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
26
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
26
НАТО утвердило план войны с Россией
Sibnet.Ru