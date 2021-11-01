Россия разорвала отношения с НАТО

Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, приостановив с 1 ноября работу своего представительства при альянсе. Также прекращена работа информбюро НАТО и военной миссии связи в Москве.

Чтобы контактировать с Россией, организации следует теперь обращаться к российскому послу в Бельгии. На сайте МИД отмечается, что «на усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции».

Соответствующее решение стало ответной мерой на отзыв аккредитации у сотрудников постпредства России при альянсе в Брюсселе. Одновременно НАТО сообщило о сокращении миссии РФ с 20 до десяти человек из-за того, что дипломатов заподозрили во враждебной деятельности.

Работа полноценного механизма для контактов России и НАТО была заморожена на неопределенный период еще в 2014 году по инициативе Запада. При этом до этого Москва активно участвовала в диалоге с альянсом.

Так, в 1991 году Россия вошла в Совет североатлантического сотрудничества, через три года присоединилась к программе «Партнерство ради мира». В 1997 году Москва подписала базовый основополагающий акт Россия — НАТО, которой позволил наладить партнерские отношения.