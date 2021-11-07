Европейские женщины перечислили качества идеального любовника

Признание равноправия, умение смеяться над собой, открытость и закрепощенность должны стать фундаментом хорошей сексуальной жизни и счастливых отношений, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на исследование психологов.

«Если человек надеется на что-то серьезное, а не просто на быструю интрижку, он старается избегать темы секса. Но будет глупо, если в первую ночь горячее свидание обернется провалом. Этого можно избежать, если обращать внимание на небольшие подсказки», — отмечает издание.

Опрос для соцсети Bumble, проведенный компанией Civey, показал, что 40% опрошенных женщин не стали бы вступать в серьезные отношения с мужчиной, который выступает против равноправия. «Если человек не выступает за равенство полов в повседневной жизни, то во время занятий любовью есть риск, что он закончит слишком рано, отвернется к стене и заснет. У хорошего любовника определенно другие манеры», — полагают эксперты.

«Иногда секс бывает романтичным, иногда диким, иногда грязным, а иногда просто забавным. А именно, когда случаются разные казусы: от случайных зрителей, внезапно подувшего ветра до сломанной кровати - наверняка каждый может рассказать забавную историю на эту тему. Но главное, чтобы вы могли посмеяться над этим», — говорится в статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Секс по дружбе: как не пожалеть об этом

Исследование показало, что юмор делает мужчин «чертовски сексуальными». 61% опрошенных указали, что не могут представить себя рядом с человеком, который не умеет смеяться над собой.

«Общение — это то, что умеют делать все, но не всегда успешно. Именно от него зависит и хороший секс, и счастливые отношения. (...) 66% опрошенных мужчин хотели бы, чтобы женщины открыто говорили о сексе, а 58% хотели бы, чтобы женщины более четко выражали свои потребности в сексе. «Потому что только тогда в отношениях может развиться сбалансированная и раскрепощенная сексуальная жизнь», — отмечает издание.