Сильный снег пообещали Хакасии

Очень сильный снег ожидается в Хакасии во вторник, мокрый
снег может лечь на провода и деревья, сообщает правительство региона.
По информации Хакасского гидрометцентра, 2 ноября на
территории Хакасии местами ожидается очень сильный снег. Днем местами сильное
отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Специалисты ГУ МЧС России по
Хакасии призывают граждан проявить максимальную осторожность и по возможности
отказаться от дальних поездок.
Обильные осадки могут вызвать нарушение в работе
автомобильного транспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению
количества дорожно-транспортных происшествий.
Водителям власти рекомендовали учитывать погодные условия,
избегать дальних поездок, поездок в гололед при порывистом ветре и метели.