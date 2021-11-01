Сильный снег пообещали Хакасии

Очень сильный снег ожидается в Хакасии во вторник, мокрый снег может лечь на провода и деревья, сообщает правительство региона.

По информации Хакасского гидрометцентра, 2 ноября на территории Хакасии местами ожидается очень сильный снег. Днем местами сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Специалисты ГУ МЧС России по Хакасии призывают граждан проявить максимальную осторожность и по возможности отказаться от дальних поездок.

Обильные осадки могут вызвать нарушение в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Водителям власти рекомендовали учитывать погодные условия, избегать дальних поездок, поездок в гололед при порывистом ветре и метели.