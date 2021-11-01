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ГИБДД составила чек-лист подготовки машины к зиме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД составила список полезных советов, на что автомобилистам стоит обратить внимание при подготовке машин к зиме — чек-лист опубликован в Telegram-канале «Госавтоинспеция Москвы».

Перед наступлением устойчивых минусовых значений температуры водителям следует:

  • проверить исправность тормозной жидкости, а лучше замените ее;
  • своевременно поменять жидкость стеклоочистителя, приобретать которую следует в сертифицированных пунктах продажи,
  • тщательно осмотреть автомобильные шины для зимнего пользования. Если на них внешние повреждения (пробои, порезы и разрывы), то использовать их нельзя и лучше позаботиться о приобретении новых покрышек
  • проверить остаточную глубину протектора шин: если она составляет менее четырех миллиметров, то передвигаться на такой резине зимой очень опасно.

«Пользователям автомобилей с задним приводом необходимо быть более аккуратными при совершении маневров и вхождении в повороты, а также помнить, что резкие перестроения на зимней дороге, могут привести к неуправляемым заносам и, как следствие, аварийным ситуациям на дороге», — напомнили в ведомстве.

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