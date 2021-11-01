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Вышел трейлер сериала «Саня, газуй!» про девушку-автослесаря

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Саша, газуй!» о разрушении гендерных стереотипов в вопросах профессиональной самореализации выйдет в Сети 7 ноября, за неделю до премьеры создатели проекта опубликовали свежий трейлер.

По сюжету сериала привычную жизнь автосервиса «Мечта» нарушает приход нового автослесаря — девушки Сани. Несмотря на опыт в ремонте автомобилей, ее ждут насмешки коллег и недоверие клиентов. Своим упорством и находчивостью Сане придется доказать всем, что она профи, а самое главное в жизни – найти призвание, которое будет по душе.

Главную роль в сериале исполнила актриса Арина Федорова. Другие роли исполнили Андрей Федорцов («Убойная сила», «Брат»), Михаил Богдасаров («Майор Гром»), Олег Тактаров («Сокровища нации»), Ирина Темичева («Кухня», «Сладкая жизнь»), Ольга Тумайкина («Мамы») и Сергей Баталов («Елки», «Время первых»).

Первые серии «Саня, газуй!» будут доступны 7 ноября на платформе YouTube на канале Mediapole, в социальной сети «ВКонтакте» на странице Mediapole, на платформе Rutube на канале Mediapole.

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