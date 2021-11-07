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Экс-главком НАТО назвал условия для примирения России и альянса

Источник:
Bloomberg
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Фото: U.S. Department of State from United States

Отношения между НАТО и Россией находятся в наихудшем состоянии со времен окончания холодной войны, считает Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Джеймс Ставридис.

Отношения между НАТО и Россией находятся в наихудшем состоянии со времен окончания холодной войны, написал адмирал в статье, опубликованной в Bloomberg. И хотя восстановление отношений необходимо, оно должно произойти лишь тогда, когда Москва покажет, что готова следовать установленным международным правилам, подчеркнул Ставридис.

По его словам, для многих американцев новость о том, что Россия разрывает отношения с НАТО, стала неожиданностью только лишь потому, что мало кто подозревал о существовании таких отношений.

Он напомнил, что с 2002 года существует Совет Россия — НАТО, призванный помогать «избегать конфликтов и решать общие проблемы». Восстановление этого партнерства отвечает интересам, как альянса, так и Москвы. В рамках совета Россия и НАТО «откровенно и содержательно» обсуждали вопросы, представляющие интерес для обеих сторон: от конфликта в Южной Осетии до ситуации в Афганистане.

Стороны не соглашались по целому ряду вопросов, в том числе по американским системам противоракетной обороны в Восточной Европе, однако совет был «хорошей возможностью для обсуждения разногласий», что позволяло надеяться на улучшение отношений России и Запада, считает Ставридис.

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Политика #Мир #Военная политика
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