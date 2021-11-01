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Состояние богатейших россиян выросло на $65,6 млрд

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ervins Strauhmanis / Attribution License

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на 65,63 миллиарда долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, благодаря чему он вышел на первую строчку рейтинга среди российских миллиардеров, — на 8,58 миллиарда долларов, до 33,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на данных рейтинга Bloomberg.

Также заметно увеличилось состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — на 7,25 миллиарда долларов, до 24,5 миллиарда. При этом он занимает пятую строчку рейтинга.

Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он стал богаче на 1,76 миллиарда долларов, его состояние составило 31,8 миллиарда. Третье место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.

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