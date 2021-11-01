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Скандальная охота москвички на алтайского козерога оказалась законной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Stefan Kühn / CC-BY-SA-3.0

Охота москвички на алтайского козерога, которая вызвала волну негодования в Республике Алтай, оказалась законной, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Фото- и видеоматериалы с убитым животным и процессом охоты на своей странице в Instagram разместила Татьяна Баулина – «заядлый охотник» из Москвы. Публикация вызвала волну негодования, гнева и даже ненависти со стороны жителей Республики Алтай, где охота приветствуется лишь для добычи пропитания, а не для развлечения. Общественники начали сбор подписей за внесение козерога в Красную книгу РФ.

32-летняя жительница Москва вместе с друзьями прилетели в Республику Алтай с целью трофейной охоты. Группа охотников осуществляла промысел в урочище «Теке-Туру» Бельтирского сельского поселения Кош-Агачского района, на территории общедоступных охотничьих угодий, где был совершен отстрел взрослой особи сибирского горного козла. После чего охотничья группа покинула Республику Алтай.

По результатам проверки установлено, что охота проводилась на законных основаниях, согласно правилам коллективной охоты, с разрешением на добычу козерога и зарегистрированным оружием. В 2017 году сибирский горный козел не вошел в список животных, подлежащих государственной охране и не был включен в Красную книгу России.

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Республика Алтай #Происшествия #ЧП
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