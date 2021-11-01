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Резкое похолодание придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Похолодание придет в Новосибирск во вторник, в среду ожидается до 19 градусов ниже нуля, будет идти снег, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По ее словам, во вторник ожидается снег, скорость ветра в порывах увеличится до 16 метров в секунду, на дорогах будет гололедица. Ночью ожидается 1-4, днем — 8-10 градусов ниже нуля.

В ночь на среду также возможен небольшой снег. Ветер станет слабее, но резко похолодает: до 17-19 градусов мороза ночью и 12-14 — днем.

Четверг ожидается преимущественно без осадков. Ночью будет 16-19, днем — 9-11 градусов холода. Похолодание будет недолгим, в четверг-пятницу снова начнет теплеть, предупредила собеседница.

«Неустойчивый характер погоды, ветрено, со снежными зарядами. Но волны тепла еще возможны. Зима еще не совсем установилась — предзимье», — резюмировала синоптик.

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Жизнь #Гео
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