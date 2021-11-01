Грузовик после смерти водителя врезался в фуру в Новосибирске

Грузовик после смерти водителя врезался в фуру на улице Владимирская, 35 в Новосибирске, сообщает Муниципальная аварийная служба.

Утром в понедельник улице Владимировская, 35, рядом с остановкой общественного транспорта «Маслозавод», один грузовик «МАЗ» врезался в другой, двигавшийся в попутном направлении. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. В 11.20 спасатели уже были на месте ДТП.

Выяснилось, что 49-летний водитель одной из фур умер за рулем и его автомобиль врезался в ехавший впереди грузовик. Спасатели МАСС вытащили из кабины тело погибшего мужчины и передали его сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи.