Грузовик после смерти водителя врезался в фуру в Новосибирске

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Грузовик после смерти водителя врезался в фуру на улице Владимирская, 35 в Новосибирске, сообщает Муниципальная аварийная служба.
Утром в понедельник улице Владимировская, 35, рядом с остановкой общественного транспорта «Маслозавод», один грузовик «МАЗ» врезался в другой, двигавшийся в попутном направлении. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. В 11.20 спасатели уже были на месте ДТП.
Выяснилось, что 49-летний водитель одной из фур умер за рулем и его автомобиль врезался в ехавший впереди грузовик. Спасатели МАСС вытащили из кабины тело погибшего мужчины и передали его сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи.