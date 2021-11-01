Врачи НИИТО удалили гигантскую опухоль из груди пациентки, основную сложность операции составляла близость к аорте, сообщает пресс-служба НИИТО.

Большую опухоль в грудной клетке у жительницы Новосибирска обнаружили во время обследований по поводу гинекологической операции в другой больнице. Рентгенография показала затемнение в левой половине грудной клетки, она обратилась в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна и сделала дополнительные снимки.

«В результате МСКТ выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак. Невринома (доброкачественная) располагалась в плевральной полости непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте, на уровне Th 5-Th 7 грудных позвонков», — рассказал врач-нейрохирург, к.м.н. Игорь Васильев.

Удаление невриномы — не редкость для нейрохирургического отделения № 1. Но, как правило, такие опухоли растут из нервных структур — спинномозговых корешков. Кроме того, обычно эти образования располагаются как в позвоночном канале, воздействуя на спинной мозг, так и паравертебрально, такие опухоли называют «песочные часы», объясняет заведующий отделением, к.м.н. Иван Пендюрин.

Но в данном случае опухоль была гигантских размеров и находилась непосредственно в плевральной полости, а со спинным мозгом никак не была связана. Поэтому в ННИИТО состоялся консилиум с привлечением врачей смежных специальностей. После всестороннего обсуждения на операцию привлекли также торакального и абдоминального хирургов.

Операция началась с эндоскопического этапа, на котором хирурги визуализировали объемное образование и попробовали удалить его малоинвазивно. Однако размеры опухоли и ее близкое расположение к структурам средостения, к аорте, заставили пойти открытым путем — торакотомией. Хирурги отделили опухоль от средостения, аорты и удалили ее с минимальной кровопотерей.

После проведенного вмешательства у пациентки не наблюдалось дыхательной недостаточности и неврологического дефицита — пациентка провела в реанимации остаток дня, а на утро следующего дня была переведена в палату профильного отделения.

Как отмечает сама пациентка накануне выписки, боли она не чувствует — за исключением некоторого дискомфорта в области шва, но эти ощущения со временем исчезнут.