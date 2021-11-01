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Мэрия Кызыла рассказала о семье убитых девочек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэрия Кызыла рассказала о судимой матери двух сестер, которых скинули с восьмого этажа, они погибли.

В Кызыле были убиты две сестры девяти и 14 лет. Сброшены с восьмого этажа. Подозревается 23-летний житель Тувы, написал вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. По данным СК РФ, подозреваемый задержан, он привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ.

«Мать погибших была ранее судима, состояла на учете УМВД республики Хакасии, так как в феврале написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила», — написала мэрия Кызыла.

Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены.

Также известно, что задержанный находился в федеральном розыске, данный гражданин снимал комнату у матери девочек.

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Республика Тува #Криминал
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